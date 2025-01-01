У волинянина, якого спіймали п’яним за кермом без прав, конфіскували авто
Сьогодні, 11:25
На Волині суд конфіскував на користь ЗСУ автомобіль у любителя їздити п’яним та ще й без водійських прав.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 49-річного жителя села Литовеж винуватим у невиконанні судового рішення (ч.1 ст. 382 КК України) та призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.
За даними слідства, чоловіка у квітні 2025 року двічі притягували до відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння та ще раз – за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.
Рішенням суду він на 5 років був позбавлений права керування усіма видами транспортних засобів, проте продовжував їздити за кермом.
Удень 11 липня 2025 року правоохоронці зупинили в Литовежі автомобіль марки «Opel Veсtra», яким він керував у нетверезому стані.
Згідно з рішенням суду, волинянин рік проведе в місцях несвободи, а вилучений у нього автомобіль конфісковано в дохід держави для подальшої передачі на потреби Збройних Сил України.
