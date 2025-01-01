Мінфін назвав розмір зарплат вчителів після підвищення у 2026 році





За даними міністерства, на підвищення зарплат у 2026 році буде виділено 41,8 млрд гривень.



Зарплати зростуть у два етапи - з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.



У 2025 році середня зарплата вчителів становитиме 16 737 гривень. З 1 січня вони підвищаться до 21707 гривень, з 1 вересня - до 25 037 гривень.



Підвищення торкнеться 470 тисяч ставок педагогів.



Водночас зарплати будуть нижчими, ніж в цілому по Україні у 2026 році, які за оцінками уряду зростуть до 30 032 гривень.



Підвищення зарплат



Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив різко підвищити зарплати вчителям.



У проєкті державного бюджету передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами - 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня 2026 року.



Зарплати вчителів одні з найнижчих в Україні. Зарплата в галузі "Освіта" в Україні в липні 2025 року складала 16 тисяч гривень при середній по Україні у 26,5 тисяч гривень.



Зараз уряд виплачує надбавки вчителям по 2 тисячі гривень без підвищення зарплат.



Раніше уряд в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 рік не планував різкого підвищення зарплат вчителям.

Кабінет міністрів України в проєкті держбюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям на 50%. У підсумку вони зростуть до 25 тисяч гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію бюджету від Мінфіну.За даними міністерства, на підвищення зарплат у 2026 році буде виділено 41,8 млрд гривень.Зарплати зростуть у два етапи - з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.У 2025 році середня зарплата вчителів становитиме 16 737 гривень. З 1 січня вони підвищаться до 21707 гривень, з 1 вересня - до 25 037 гривень.Підвищення торкнеться 470 тисяч ставок педагогів.Водночас зарплати будуть нижчими, ніж в цілому по Україні у 2026 році, які за оцінками уряду зростуть до 30 032 гривень.Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив різко підвищити зарплати вчителям.У проєкті державного бюджету передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами - 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня 2026 року.Зарплати вчителів одні з найнижчих в Україні. Зарплата в галузі "Освіта" в Україні в липні 2025 року складала 16 тисяч гривень при середній по Україні у 26,5 тисяч гривень.Зараз уряд виплачує надбавки вчителям по 2 тисячі гривень без підвищення зарплат.Раніше уряд в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 рік не планував різкого підвищення зарплат вчителям.

