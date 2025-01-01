Затримали волинянина, який пошкодив гранітні плити у місті на Волині

У Володимирі поліцейські встановили особу, яка пошкодила гранітні плити.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився в період з 16 по 17 вересня.Поліцейські отримали повідомлення, що по вул. Князя Василька виявлено пошкодження пам’ятки історії місцевого значення.На місці працювала слідчо-оперативна група, відомості внесли до ЄРДР за ч.2 ст.297 Кримінального Кодексу.Поліцейські оперативно встановили, що до порушення причетний місцевий мешканець, 1990 року народження, чоловік перебуває на обліку у психіатра. Цей же громадянин пошкодив і клумбу біля одного з офісів у місті.Його помістили до профільного медзакладу у Володимирі. Тривають подальші процесуальні заходи.