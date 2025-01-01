Нагороду безвісти зниклого воїна з Волині отримали рідні
Сьогодні, 09:25
Рідним зниклого безвісти Захисника Володимира Величка вручили високу державну нагороду – нагрудний знак «За зразкову службу».
Про це у фейсбуці повідомила Прилісненська громада.
Згідно з наказом міністра оборони Олексія Резнікова від 26 квітня 2023 року військовослужбовця Величка Володимира Олександровича нагороджено відзнакою «За зразкову службу».
Сьогодні під час урочистої лінійки в ОЗ "Прилісненський ліцей" офіцер 1-го відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП, старший лейтенант Василь Ремінський вручив рідним Захисника Володимира Величка дружині Оксані та дочці Тетяні нагрудний знак «За зразкову службу».
Житель с.Прилісне, старший стрілець оператор, Величко Володимир Олександрович, був мобілізований до лав Збройних Сил України 18 травня 2022 року. Служив у складі 36-ї бригади Морської піхоти. На жаль, із 19 лютого 2024 року чоловік вважається зниклим безвісти поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області.
«Віримо, що цю високу нагороду рідні Володимира вручать йому особисто, коли він живим і здоровим повернеться додому. Хочемо висловити слова підтримки кожній родині. Бажаємо, щоб ваші надії справдилися і ваші сини, чоловіки, брати, татусі повернулися додому живими. І кожного дня ви в молитві про це просите. Нехай Господь дарує вам їх повернення. І нам усім — повернення наших захисників, наших воїнів, які не зрадили присязі, які захищали Україну і робили все для того, щоб відкинути ворога та забезпечити мирне небо над головою наших дітей, нашого майбутнього. Щоб знову була поруч родина, щоб серце заспокоїлося. Віримо, сподіваємося і чекаємо. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у повідомленні.
