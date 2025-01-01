Партія американської техніки, оплачена союзниками, уже прямує до України





Про це пише Патріка Тернера в інтерв'ю Reuters.



Старший представник НАТО в Україні повідомив, що перші партії американського військового обладнання, закупленого для України за новою фінансовою угодою з союзниками, вже надходять.



"Чотири пакети в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) вже профінансовані, і обладнання вже надходить", – каже Патрік Тернер.



Крім цього, під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ чекає від Вашингтону офіційної інформації про виділені перші пакети.



"Ми бачили повідомлення в медіа станом на зараз про те, що виділені перші такі пакети за програмою PURL. Ми вітаємо і, звісно, чекаємо офіційної інформації", – сказав Тихий. Він додав, що Київ вважає це взаємовигідною співпрацею для України, європейських партнерів та США, коли Вашингтон продає зброю дуже високої якості та отримує за це кошти.



Згодом високопосадовець адміністрації Дональда Трампа на умовах анонімності підтвердив інформацію про перший пакет допомоги Україні від союзників НАТО. За його словами, нова угода дозволить союзникам Альянсу купувати зброю американського виробництва.



Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону,

– додав чиновник.



Співрозмовник журналістів також зазначив, що Міністерство війни США сприяло першому продажу зброї відповідно до пріоритетів політики "Америка понад усе" та "зусиль спрямованих на припинення цієї війни".

