Росія збільшує кількість дронових атак по прикордонню Сумщини і Харківщини, - ДПСУ





Про це на брифінгу в Андрій Демченко.



"Сумщина й Харківщина — найбільш уражувані. Росія щодня застосовує артилерію, авіацію, дрони, зокрема FPV, дрони на оптоволокні, дрони-камікадзе та скиди з дронів. На Чернігівщині обстріли менш інтенсивні, але також відбуваються щоденно", — повідомив речник.



Демченко зазначає, що піхотні групи противника не припиняють спроб прорватися через кордон, однак ситуація перебуває під контролем, підрозділи ЗСУ та ДПСУ ефективно тримають оборону.



"Активність піхотних груп з боку ворога зараз суттєво зменшилася. Противник зазнає щоденних втрат у живій силі, вбитими і пораненими. Ворог не може досягти жодних успіхів для просування вглиб нашої території, його плани зірвано. Більше того, росіяни перекидають частину сил з цього напрямку на інші ділянки фронту", — заявив Демченко.



Також речник нагадав про спроби прориву ворога в районі Вовчанська та Строївки Харківської області, де росіяни намагаються атакувати силами піхоти, не застосовуючи бронетехніку.



"Противник намагається прориватися саме через смуги оборони прикордонників. Попри це, у межах і Харківщини, і Сумщини бронетехніка в наступах не використовується — це лише піхотні атаки", — уточнив Демченко.



Також, у межах Хотінської та Юнаківської громад Сумщини зберігається ворожа активність, однак загалом лінія оборони утримується надійно.



За підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, Зеленський повідомляв, що ЗСУ зірвали російську наступальну операцію на Суми.

