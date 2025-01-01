На Волині відкрили новий прикордонний підрозділ

16-го вересня на українсько-польському кордоні презентували нове відділення інспекторів прикордонної служби. Підрозділ забезпечуватиме діяльність прикордонників, які служать в пункті пропуску «Устилуг» – єдиному на Волині, де здійснюється оформлення легкових автомобілів.

Про це пише Буг з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У новій будівлі облаштували місця для підготовки та несення служби персоналом, конференц-зал для проведення міжвідомчих нарад і зустрічей з делегаціями, в тому числі й іноземними. Там також обладнано приміщення для прийому їжі та відпочинку, душову кімнату, провели благоустрій території.

На відкриття завітали представники обласної влади, органів місцевого самоврядування, керівництво військового корпусу, польські колеги та всі, хто допомагав у впровадженні проєкту. Вони оглянули приміщення, ознайомилися з його можливостями та відзначили важливість створених умов для якісного виконання завдань прикордонниками.

Під час заходу за сумлінну службу нагородили й військовослужбовців прикордонного підрозділу. Вони отримали грамоти та подяки.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом із капеланами звершив чин освячення каплички на честь Покрови Пресвятої Богородиці, яку встановили на території військового містечка.

Зазначимо, що модернізація прикордонної інфраструктури на українсько-польському кордоні проводиться в рамках комплексної роботи з впровадження європейських стандартів.
А реалізація цього проєкту, вартістю понад 8 мільйонів гривень, стала можливою завдяки підтримці Волинської обласної військової адміністрації та обласної ради, місцевих органів самоврядування й меценатів. За всебічну допомогу охоронцям кордону керівник регіонального управління вручив їм відомчі відзнаки.
