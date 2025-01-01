У Луцьку оголосили лауреата премії імені Івана Корсака: хто ним став

Степан Процюк.



Про це повідомили на сайті обласної ради, пише



Українського письменника відзначили за його історичний роман "Пан. Роман про Євгена Чикаленка", присвячений видатному українському громадському діячу, меценату та публіцисту Євгену Чикаленку, який зробив значний внесок у розвиток української культури та преси на початку 20 століття.



Нагороду переможцю конкурсу вручив онук Івана Корсака Роман Корсак. Під час заходу учасники отримали можливість почути уривок з твору "Пан. Роман про Євгена Чикаленка" у виконанні автора. Його роман є спробою осмислити феномен української інтелігенції кінця 19 — початку 20 століття.



Що відомо про письменника Степана Процюка



Степан Процюк народився 13 серпня 1964 року в селі Кути на Львівщині у сім'ї політв'язня. Він є автором понад 30 книг, володарем відзнаки "Золотий письменник України", членом Українського ПЕН-клубу.



Довідково: Літературна премія імені Івана Корсака — це щорічна нагорода для авторів найкращих україномовних історичних творів, яку заснувала родина письменника Івана Корсака з Луцька спільно з видавництвом "Ярославів Вал" у 2018 році для популяризації історичної прози та вшанування пам'яті Івана Корсака.



Переможець отримує диплом, медаль і 100 000 гривень, а церемонія нагородження традиційно відбувається в Музеї сучасного українського мистецтва.

