В декого дах знесло, в інших - вікна повибивало: на Волині 14 будинків постраждали від падіння боєприпаса з літака
Сьогодні, 14:35
У селі Копилля Колківської громади, де 11 вересня впав боєприпас з українського винищувача та пошкодив будинки, склали акти обстежень пошкоджених будинків.
Про це Суспільному у телефонному коментарі 17 вересня розповів голова Колківської громади Олександр Палінкевич.
З його слів, наразі спеціальна комісія завершила обстеження усіх будинків, які були пошкоджені внаслідок вибуху.
"Всього склали 14 актів про пошкодження. Це й більші, й менші пошкодження. В декого просто шибки у вікнах хат повибивало, а в декого і дах знесло, тому суми компенсацій будуть різними", — каже голова громади.
Зі слів Олександра Палінкевича, наразі важко говорити про суми відшкодувань, адже у громаді довго шукали експерта, який має спеціальну ліцензію для того, аби могти приїхати та оцінити збитки. Наразі його знайшли та він вже почне працювати у Копиллі.
Нагадаємо, що раніше Олександр Палінкевич казав, що гроші жителям, чиї будинки постраждали внаслідок вибуху, будуть компенсувати з резервного фонду громади.
Що відомо про падіння боєприпасу з українського винищувача
У селі Копилля на Волині з літака випав боєприпас. Подія відбулась в обідню пору 11 вересня. Внаслідок падіння боєприпасу стався вибух, що зруйнував один із будинків у селі. Люди не травмувалися.
У територіальному управлінні Державного бюро розслідувань за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович.
Вона підтвердила цей факт, а також зазначила, що боєприпас випав з українського винищувача. На місці події працювала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них.
