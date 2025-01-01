Як працюють «боги війни» волинської бригади ЗСУ. Ефектні фото

артилеристів волинської 100-ї окремої механізованої бригади.



Про це військова частина повідомила у фейсбуці.



«Для гармашів «Сталевої Сотки» День артилерії – не привід розслаблятися! Навпаки, наші повелителі вогню б’ють окупанта зі ще більшим завзяттям!» - йдеться у повідомленні.



На світлинах зафіксовано, як працює розрахунок САУ «Богдана» самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр.



Фото Анатолія СТЕПАНОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували світлини із роботоюокремої механізованої бригади.Про це військова частина повідомила у фейсбуці.«Для гармашів «Сталевої Сотки» День артилерії – не привід розслаблятися! Навпаки, наші повелителі вогню б’ють окупанта зі ще більшим завзяттям!» - йдеться у повідомленні.На світлинах зафіксовано, як працює розрахунок САУ «Богдана» самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію