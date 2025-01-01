Як працюють «боги війни» волинської бригади ЗСУ. Ефектні фото
Сьогодні, 12:30
У мережі опублікували світлини із роботою артилеристів волинської 100-ї окремої механізованої бригади.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Для гармашів «Сталевої Сотки» День артилерії – не привід розслаблятися! Навпаки, наші повелителі вогню б’ють окупанта зі ще більшим завзяттям!» - йдеться у повідомленні.
На світлинах зафіксовано, як працює розрахунок САУ «Богдана» самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр.
Фото Анатолія СТЕПАНОВА.
