У селі на Волині у корови виявили сказ

У Кам’янусі на Маневиччині виявили сказ у корови.

Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.

Тварина занедужала 2-го грудня та загинула 3-го.

Сказ — це смертельно небезпечна вірусна інфекція, при якій вірус вражає нервову систему та не піддається лікуванню після появи клінічних ознак.

Особливе занепокоєння викликають випадки зараження великої рогатої худоби, адже корови часто контактують з іншими тваринами, а також із людьми.

Як корови заражаються сказом?

Найпоширенішим джерелом вірусу є дикі тварини — лисиці, вовки, кажани, іноді бродячі собаки чи коти. Зараження відбувається через укус або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру. На фермах ризик підвищується, якщо територія не огороджена або є контакти з дикими тваринами.

Ознаки сказу у корів

Перші прояви хвороби можуть бути непомітними, але прогресують дуже швидко. Найчастіше спостерігаються: різка зміна поведінки — від апатії до агресії; слинотеча, порушення ковтання; занепокоєння, безцільні рухи; параліч кінцівок; зниження надоїв та відмова від корму.

Хвороба завжди закінчується смертю. Людина може заразитися від хворої корови так само, як і від будь-якої іншої зараженої тварини.

Профілактика — найкращий захист

Фахівці ветеринарної служби закликають власників худоби дотримуватись правил профілактики: проводити регулярну вакцинацію тварин; утримувати худобу на загороджених територіях; не допускати контактів з дикими тваринами;

негайно повідомляти спеціаліста ветеринарної медицини про підозрілі симптоми.

Служба ветеринарної медицини продовжує моніторинг ситуації та наголошує - лише своєчасна реакція власників тварин може запобігти трагедіям.

