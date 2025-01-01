У селі на Волині у корови виявили сказ

У Кам’янусі на Маневиччині виявили сказ у корови.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.Тварина занедужала 2-го грудня та загинула 3-го.Сказ — це смертельно небезпечна вірусна інфекція, при якій вірус вражає нервову систему та не піддається лікуванню після появи клінічних ознак.Особливе занепокоєння викликають випадки зараження великої рогатої худоби, адже корови часто контактують з іншими тваринами, а також із людьми.Найпоширенішим джерелом вірусу є дикі тварини — лисиці, вовки, кажани, іноді бродячі собаки чи коти. Зараження відбувається через укус або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру. На фермах ризик підвищується, якщо територія не огороджена або є контакти з дикими тваринами.Перші прояви хвороби можуть бути непомітними, але прогресують дуже швидко. Найчастіше спостерігаються: різка зміна поведінки — від апатії до агресії; слинотеча, порушення ковтання; занепокоєння, безцільні рухи; параліч кінцівок; зниження надоїв та відмова від корму.Хвороба завжди закінчується смертю. Людина може заразитися від хворої корови так само, як і від будь-якої іншої зараженої тварини.Фахівці ветеринарної служби закликають власників худоби дотримуватись правил профілактики: проводити регулярну вакцинацію тварин; утримувати худобу на загороджених територіях; не допускати контактів з дикими тваринами;негайно повідомляти спеціаліста ветеринарної медицини про підозрілі симптоми.Служба ветеринарної медицини продовжує моніторинг ситуації та наголошує - лише своєчасна реакція власників тварин може запобігти трагедіям.