Суд арештував без права на заставу затриманого за смертельний напад на ветерана у Львові

Юрія Бондаренка.



Про це пише



Франківський суд Львова задовольнив клопотання прокуратури, яка просила призначити підозрюваному тримання під вартою без можливості вийти під заставу. Адвокатка 30-річного львів'янина натомість просила про домашній арешт або тримання під вартою з мінімальною заставою.



У коментарі журналістам перед початком засідання затриманий заявив, що під час перевірки документів військовими і правоохоронцями з групи оповіщення "не хотів лізит в Резерв". Він також сказав, що викликав адвоката. Затриманий звинуватив "працівників у формі" в побитті. Він стверджує, що не пам'ятає нападу.



При цьому він визнав, що ніж з місця злочину – його.



Вбивство ветерана у Львові



3 грудня увечері група мобільного оповіщення зупинила для перевірки документів чоловіка. Чоловік дістав ніж і вдарив ним у ногу військовослужбовця територіального центру комплектування. Ще одного військового він вдарив в голову, після чого втік.



Ножове поранення отримав Юрій Бондаренко – 37-річний ветеран, який захищав Україну ще за часів АТО. Після початку повномасштабного нападу він повернувся на фронт.



"Юрій був військовослужбовцем військової частини А1463, де виконував завдання оператора радіолокаційної станції. У червні 2025 року, зважаючи на серйозне погіршення стану здоров'я, був переведений у Галицько-Франківський ОРТЦК та СП як придатний до тилових підрозділів", – розповідав речник Львівського ТЦК та СП Володимир Молодій.



Життя ветерана врятувати не вдалося: в нього була критично ушкоджена стегнова артерія і крововтрата була надто великою. Він помер 4 грудня в лікарні.



Львівський ТЦК, коментуючи напад, розповів, що чоловік перед нападом поводився провокативно і не реагував на вимоги правоохоронців. Він також звернув увагу на те, що частина суспільства сприймає ТЦК не як інструмент держави, а як ворога, і додав, що цьому сприяє і ворожа дезінформація, і свідомо поширені наративи.

