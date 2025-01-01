На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука

Олександра Філіпчука.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 5 грудня, у церкві Архистратига Михаїла у селі Дачне попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Філіпчуком Олександром Володимировичем (25.08.1996 року народження).



Воїн загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.



Поховали Героя на кладовищі села Дачне.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дачному поховали загиблого на війні ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 5 грудня, у церкві Архистратига Михаїла у селі Дачне попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Філіпчуком Олександром Володимировичем (25.08.1996 року народження).Воїн загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.Поховали Героя на кладовищі села Дачне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію