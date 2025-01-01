На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука

На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
У Дачному поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 5 грудня, у церкві Архистратига Михаїла у селі Дачне попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Філіпчуком Олександром Володимировичем (25.08.1996 року народження).

Воїн загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.

Поховали Героя на кладовищі села Дачне.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
Сьогодні, 16:10
Зимова відпустка на Шрі Ланці: найкращі курорти та розваги
Сьогодні, 16:09
Суд арештував без права на заставу затриманого за смертельний напад на ветерана у Львові
Сьогодні, 15:32
Мінімальний оклад учителів становитиме 21 тисячу гривень, - Гетманцев
Сьогодні, 15:06
У Луцьку на двох вулицях тимчасово не буде газу
Сьогодні, 14:48
Медіа
відео
1/8