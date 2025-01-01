На Волині поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука
Сьогодні, 16:10
У Дачному поховали загиблого на війні Героя Олександра Філіпчука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 5 грудня, у церкві Архистратига Михаїла у селі Дачне попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Філіпчуком Олександром Володимировичем (25.08.1996 року народження).
Воїн загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.
Поховали Героя на кладовищі села Дачне.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
