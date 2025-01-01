Допоможіть врятувати життя Матвійкові: лучан кличуть на благодійний захід - Миколаївські гостини

Масштабний благодійний захід, на якому за донат можна буде з’їсти купу всілякої смакоти, послухати музику і допомогти врятувати життя дитині – організовують у суботу, 6 грудня у центральному парку Луцька.Про це повідомляють організатори заходу.Акцію влаштовує ініціативна група луцьких підприємців, які взялися зібрати гроші на порятунок хлопчика, хворого на страшну хворобу.«Ми будемо готувати плов, шашлики, шурпу з баранини, картоплю по-селянськи, салати. Також можна буде поласувати пончиками, нагетсами, чаєм з чебрецю. Усіх цим будемо пригощати за донат, скинутий на порятунок Матвія», - розповів один з організаторів акції, луцький забудовникСтрави готуватимуть волонтери з організаторами. Князєв підкреслив, що й сам буде смажити, тушкувати й стане на роздачу.Зі Світязя привезуть рибу «Шацька Фішка», яку сушать в печі на соломі.Окрім частування у парку встановлять сцену, де виступлять гурт Давня казка, а також. Також розігруватимуть різні лоти.Акція триватиме з 14:00 приблизно до 16:30.На заході будуть також присутні Матвій Колядюк із мамою.