Допоможіть врятувати життя Матвійкові: лучан кличуть на благодійний захід - Миколаївські гостини
Сьогодні, 16:42
Масштабний благодійний захід, на якому за донат можна буде з’їсти купу всілякої смакоти, послухати музику і допомогти врятувати життя дитині – організовують у суботу, 6 грудня у центральному парку Луцька.
Про це повідомляють організатори заходу.
Акцію влаштовує ініціативна група луцьких підприємців, які взялися зібрати гроші на порятунок хлопчика Матвія Колядюка, хворого на страшну хворобу.
«Ми будемо готувати плов, шашлики, шурпу з баранини, картоплю по-селянськи, салати. Також можна буде поласувати пончиками, нагетсами, чаєм з чебрецю. Усіх цим будемо пригощати за донат, скинутий на порятунок Матвія», - розповів один з організаторів акції, луцький забудовник Олександр Князєв.
Страви готуватимуть волонтери з організаторами. Князєв підкреслив, що й сам буде смажити, тушкувати й стане на роздачу.
Зі Світязя привезуть рибу «Шацька Фішка», яку сушать в печі на соломі.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ХВОРОБУ ДИТИНИ І РОЗІГРАШ ПРИЗІВ
Окрім частування у парку встановлять сцену, де виступлять гурт Давня казка, а також Наталка Войтович, Оксана Кулик, Руслана Моклиця, Дарина Грибенко, Марія Хурсенко. Також розігруватимуть різні лоти.
Акція триватиме з 14:00 приблизно до 16:30.
На заході будуть також присутні Матвій Колядюк із мамою.
