Різдвяні віночки у Луцьку: скільки коштують та нащо їх вішають на двері





Різдвяний віночок – один із найдавніших символів зимових свят, який, попри свою простоту, має глибоке коріння та багату історію. Журналісти сайту



Звідки взявся різдвяний вінок?

Традиція різдвяних віночків походить із Північної Європи. Вважається, що перші вінки робили ще германські та скандинавські племена, які в період зимового сонцестояння прикрашали домівки зеленими гілками – символом життя, що не згасає навіть у темний холодний час. Вічнозелена хвоя вважалася оберегом від злих духів і холодів.



У християнстві ж вінок отримав новий зміст: кругла форма стала символом вічності та нескінченності, а зелена хвоя нагадувала про надію та життя. Пізніше з’явилися й інші елементи червоні ягоди, шишки, стрічки, а також чотири свічки, які запалювали щонеділі напередодні Різдва.



Чому вінок вішають на двері?

Вішати святковий вінок на двері – давній європейський звичай, який символізує привітність дому та готовність приймати добрих гостей.



Крім цього, вважалося, що різдвяний вінок:



приносить у дім благополуччя та мир;

охороняє від негараздів і «поганої енергії»;

привертає тепло, радість та святковий дух;

є знаком того, що родина чекає Різдва й готується до свят.

У сучасному світі ця традиція стала радше естетичною, але її символічний зміст зберігся – різдвяний вінок ніби «відчиняє» святковий сезон у домі.



Скільки коштують віночки у Луцьку?



У крамницях асортимент дуже різний: як від простих штучних вінків, так і до преміум-моделей з натуральними/литими елементами. Ціна залежить від діаметра, матеріалу (ПВХ, лита хвоя, лоза), декору (шишки, банти, ягоди, кульки, «засніження» тощо).



Так, наприклад, найдорожчі віночки можна придбати в «Епіцентрі». Ціни на них стартують від 280 до понад тисячі гривень.



Популярні варіанти «по серединці» з червоними ягідками та снігом – 650 гривень.



У «Там Тамі» віночки можна придбати від 300 гривень і вище, проте вони мають невеличкий діаметр.



Найбюджетніші пропозиції є у «Сінсеї». Майже всі віночки середнього розміру там коштують по 200-300 гривень. Найдешевший варіант – 170 гривень. Найдорожчий – 800.





