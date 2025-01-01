У Луцьку на оновленій льодовій арені травмувалася дитина
Сьогодні, 13:11
У Луцьку на оновленій льодовій арені «Снігова королева» травмувалася дитина.
Про це інформують у телеграм-каналі, - пише ВолиньUA.
"У Луцьку на ковзанці дитина невдало впала й отримала травму коліна. На місце викликали швидку допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Снігову королеву» цього сезону перенесли з вулиці В’ячеслава Чорновола на територію ЛНТУ (вулиця Львівська, 75).
