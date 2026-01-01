Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Демчука
Сьогодні, 20:47
Трагічна звістка оповила смутком Підгайцівську громаду. Підтвердили загибель на війні захисника-краянина.
Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у фейсбуці.
"Підтвердили загибель нашого земляка, військовослужбовця, який вважався зниклим безвісти — Демчука Олександра Миколайовича (13.11.1981 р.н.), жителя села Пальче. Олександр виконував свій військовий обов'язок на посаді старшого стрільця-вогнеметника мотопіхотного відділення, зі зброєю в руках захищаючи рідну землю та кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату, час зустрічі кортежу з тілом загиблого та чин похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у фейсбуці.
"Підтвердили загибель нашого земляка, військовослужбовця, який вважався зниклим безвісти — Демчука Олександра Миколайовича (13.11.1981 р.н.), жителя села Пальче. Олександр виконував свій військовий обов'язок на посаді старшого стрільця-вогнеметника мотопіхотного відділення, зі зброєю в руках захищаючи рідну землю та кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату, час зустрічі кортежу з тілом загиблого та чин похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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