Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Демчука

Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Демчука
Трагічна звістка оповила смутком Підгайцівську громаду. Підтвердили загибель на війні захисника-краянина.

Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у фейсбуці.

"Підтвердили загибель нашого земляка, військовослужбовця, який вважався зниклим безвісти — Демчука Олександра Миколайовича (13.11.1981 р.н.), жителя села Пальче. Олександр виконував свій військовий обов'язок на посаді старшого стрільця-вогнеметника мотопіхотного відділення, зі зброєю в руках захищаючи рідну землю та кожного з нас", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Про дату, час зустрічі кортежу з тілом загиблого та чин похорону буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Підгайці, загибель, війна, втрата, смерть, Олександр Демчук
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