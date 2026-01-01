З Луцька запускають прямий потяг до Польщі: розклад руху та дата першого рейсу

Розклад руху до Польщі

Житомир – 21:38;

Луцьк – 04:22;

Холм (Польща) – прибуття о 10:47.

Розклад руху з Польщі

Холм – відправлення о 17:15;

Луцьк – 01:00;

Житомир – 08:20;

Київ – прибуття об 11:15.

Із Луцька запускають пряме залізничне сполучення з Польщею. Уже 28 листопада вирушить у перший рейс новий міжнародний поїзд №123/124 Київ – Холм, який курсуватиме через Житомир та Луцьк.Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі.Продаж квитків на новий маршрут стартував сьогодні, 11 листопада. Поїзд курсуватиме через день.По парних числах поїзд вирушатиме з Києва о 18:48 та робитиме зупинки:У польському Холмі пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.Для тих, хто планує поїздку до Польщі з метою працевлаштування, стане у пригоді телеграм-канал. Тут пропонують роботу з високою оплатою, безкоштовну допомогу з підбором вакансій, зустріч на вокзалі та допомогу з поселенням. Для охочих працювати в Польщі підготувалита інформацію про документи, необхідні для офіційного працевлаштування.У зворотному напрямку поїзд курсуватиме по непарних числах:В Укрзалізниці зазначають, що новий маршрут буде зручним не лише для міжнародних подорожей, а й для поїздок між українськими обласними центрами.«У час, коли ворог намагається зупинити логістику, Укрзалізниця продовжує з’єднувати міста», – наголосили в компанії.