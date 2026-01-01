З Луцька запускають прямий потяг до Польщі: розклад руху та дата першого рейсу

З Луцька запускають прямий потяг до Польщі: розклад руху та дата першого рейсу
Із Луцька запускають пряме залізничне сполучення з Польщею. Уже 28 листопада вирушить у перший рейс новий міжнародний поїзд №123/124 Київ – Холм, який курсуватиме через Житомир та Луцьк.

Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі.

Продаж квитків на новий маршрут стартував сьогодні, 11 листопада. Поїзд курсуватиме через день.

Розклад руху до Польщі


По парних числах поїзд вирушатиме з Києва о 18:48 та робитиме зупинки:

  • Житомир – 21:38;

  • Луцьк – 04:22;

  • Холм (Польща) – прибуття о 10:47.

    • У польському Холмі пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

    Для тих, хто планує поїздку до Польщі з метою працевлаштування, стане у пригоді телеграм-канал «Робота в Польщі – безкоштовні вакансії». Тут пропонують роботу з високою оплатою, безкоштовну допомогу з підбором вакансій, зустріч на вокзалі та допомогу з поселенням. Для охочих працювати в Польщі підготували перелік актуальних безкоштовних вакансій та інформацію про документи, необхідні для офіційного працевлаштування.

    Розклад руху з Польщі


    У зворотному напрямку поїзд курсуватиме по непарних числах:

  • Холм – відправлення о 17:15;

  • Луцьк – 01:00;

  • Житомир – 08:20;

  • Київ – прибуття об 11:15.

    • В Укрзалізниці зазначають, що новий маршрут буде зручним не лише для міжнародних подорожей, а й для поїздок між українськими обласними центрами.

    «У час, коли ворог намагається зупинити логістику, Укрзалізниця продовжує з’єднувати міста», – наголосили в компанії.

    Перший рейс нового міжнародного поїзда запланований на 28 листопада.

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