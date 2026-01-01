На Сумщині загинув воїн із Луцька Олексій Хомік

На війні загинув захисник із обласного центру ВолиніПро це повідомили у Луцькій міській раді."На війні загинув захисник із Луцька Олексій Хомік. Лучанин загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання на Сумщині. Захисникові було 33 роки. Олексій Юрійович Хомік народився 31 березня 1993 року в Луцьку. Навчався у школі № 23 та Торчинському професійному училищі. Здобув професію столяра-будівельника, працював за фахом на різних підприємствах", - йдеться у дописі на сторінці міськради.Олексій був єдиним сином у мами Лариси Володимирівни. За її словами, він ріс добрим, чуйним і турботливим хлопцем.«Він був доброю дитиною. Найкращим для мене. Дуже любив свого хрещеного, свою родину. Невимовно боляче усвідомлювати, що його більше нема», — розповіла мама.Під час військової служби Олексій обіймав посаду водія-електрика відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу. Служив на Харківському та Сумському напрямках.Загинув 9 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання іззахисту України поблизу населеного пункту Могриця Сумської області.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олексія. Розділяємо біль непоправної втрати.