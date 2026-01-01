На Сумщині загинув воїн із Луцька Олексій Хомік

На Сумщині загинув воїн із Луцька Олексій Хомік
На війні загинув захисник із обласного центру Волині Олексій Хомік.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"На війні загинув захисник із Луцька Олексій Хомік. Лучанин загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання на Сумщині. Захисникові було 33 роки. Олексій Юрійович Хомік народився 31 березня 1993 року в Луцьку. Навчався у школі № 23 та Торчинському професійному училищі. Здобув професію столяра-будівельника, працював за фахом на різних підприємствах", - йдеться у дописі на сторінці міськради.

Олексій був єдиним сином у мами Лариси Володимирівни. За її словами, він ріс добрим, чуйним і турботливим хлопцем.

«Він був доброю дитиною. Найкращим для мене. Дуже любив свого хрещеного, свою родину. Невимовно боляче усвідомлювати, що його більше нема», — розповіла мама.

Під час військової служби Олексій обіймав посаду водія-електрика відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу. Служив на Харківському та Сумському напрямках.

Загинув 9 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання із
захисту України поблизу населеного пункту Могриця Сумської області.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олексія. Розділяємо біль непоправної втрати.

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Теги: Олексій Хомік, війна, втрата, Луцьк, загибель, Сумщина, Могриця
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