12 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначають ексголова Волинської облдержадміністрації, керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35, волонтер ГО "Автомайдан України"(на фото).За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Також 12 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.У церковному календарі 12 листопада - день священномученика Зиновія.В народі цей день називали святом Синиці і уважно спостерігали за поведінкою птахів, щоб передбачити, якою буде зима. Також на Зіновія відзначали свято рибалок і мисливців.