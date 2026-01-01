12 листопада на Волині: гортаючи календар

12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають ексголова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35 Віра Біжук, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко(на фото).

За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Також 12 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.

У церковному календарі 12 листопада - день священномученика Зиновія.
В народі цей день називали святом Синиці і уважно спостерігали за поведінкою птахів, щоб передбачити, якою буде зима. Також на Зіновія відзначали свято рибалок і мисливців.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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