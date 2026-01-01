Волинянка із футзальною збірною завоювала «золото» Юнацьких Олімпійських ігор

Дівоча збірна України з футзалу — чемпіонки IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі. У складі збірної виступала і представниця ВолиніПро це повідомляє НОК України.Історичну нагороду до медальної скарбнички національної збірної команди України на ЮОІ-2026 принесла дівоча збірна команда з футзалу! У напруженому фіналі «синьо-жовті» вирвали перемогу у збірної Венесуели з рахунком 4:3.У складі української команди: Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець.Рахунок відкрили українки — на 7-й хвилині після активного старту відзначилася Маргарита Ручка. Утім, на 16-й хвилині суперниці відігралися. На початку другого тайму Україні вистачило лише сім секунд, щоб знову повести в рахунку: Маргарита оформила дубль. Венесуела не здалася і на 31-й хвилині вдруге зрівняла цифри на табло.Кінцівка основного часу видалася надзвичайно драматичною. За чотири хвилини до завершення Єва Щавінська втретє вивела Україну вперед, проте за 20 секунд до фінальної сирени представниці Венесуели перевели гру в екстратайми — 3:3. У додатковий час вирішальний переможний гол забила Аделіна Власенко.Цікаво, що це вже друга перемога українок над Венесуелою на цьому турнірі: на груповому етапі наші дівчата також тріумфували в екстратаймах (5:4).Цей результат став історичним для українського футзалу. Вперше в історії дівоча збірна команда України здобула нагороди на Юнацьких Олімпійських іграх, і одразу — золоті!Завдяки перемозі футзалісток медальний доробок України на ЮОІ-2026 зріс до восьми нагород: трьох золотих, двох срібних та трьох бронзових. Наразі «синьо-жовті» посідають 11-те місце в загальнокомандному медальному заліку.