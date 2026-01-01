Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Артуром Ятченком

Артура Ятченка, який загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Про це



О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку за адресою: вул. Загородня, 8.



Після цього траурна процесія вирушить до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 відбудеться чин похорону.



Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 24 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця, який загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.Про це повідомили у Луцькій міській раді.О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку за адресою: вул. Загородня, 8.Після цього траурна процесія вирушить до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 відбудеться чин похорону.Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міськраді.

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