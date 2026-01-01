Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Артуром Ятченком
Сьогодні, 12:20
У вівторок, 24 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця Артура Ятченка, який загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку за адресою: вул. Загородня, 8.
Після цього траурна процесія вирушить до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міськраді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку за адресою: вул. Загородня, 8.
Після цього траурна процесія вирушить до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міськраді.
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