Зеленський відзначив нагородою студента з Волині за допомогу українським військовим

Роман Недбайло отримав відзнаку Президента України «Майбутнє України» за допомогу українським військовим, пише



Роман ремонтує та готує автомобілі для відправлення на фронт, повідомляють у Волинській ОВА. За цей час він відновив понад 20 машин, які передали бойовим підрозділам Збройних Сил України. Крім того, разом з іншими волонтерами хлопець виготовляє маскувальні сітки для військових.



Відзнаку студенту вручив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з дітьми з різних регіонів країни з нагоди Дня захисту дітей.



Нагорода «Майбутнє України» відзначає дітей та молодь, які роблять вагомий внесок у розвиток держави та допомагають іншим.

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