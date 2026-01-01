У Луцьку знайшли мертвим 52-річного екзаступника Волинської ОДА Едуарда Стоєва

Едуарда Стоєва.



Про це



Його тіло виявили 20 листопада близько шостої ранку. За попередніми даними, чоловік міг завдати собі ножових поранень. Обставини смерті 52-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.



У 2010-2014 роках Едуард Стоєв був заступником голови Волинської ОДА Бориса Клімчука. Останнім часом Едуард Стоєв обіймав керівну посаду у фірмі «Ерідон».



Зі слів його дружини, останнім часом в чоловіка були проблеми на роботі.



Як розповіли



Як відомо, Едуард Стоєв народився 15 червня 1974 року у Ковелі.



У 1996 р. закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» (інженер-механік).



Працював у бізнесі в Ковелі, зокрема, у ТзОВ «Компанія «Калина»» та ВАТ «Ковельська реалбаза хлібопродуктів».



2002–2004 рр. – перший заступник Ковельського міського голови.



2006–2007 рр. – помічник-консультант народного депутата України.



2010-2014 рр. – заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку знайшли мертвим ексзаступника голови Волинської ОДАПро це повідомляє Конкурент.Його тіло виявили 20 листопада близько шостої ранку. За попередніми даними, чоловік міг завдати собі ножових поранень. Обставини смерті 52-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.У 2010-2014 роках Едуард Стоєв був заступником голови Волинської ОДА. Останнім часом Едуард Стоєв обіймав керівну посаду у фірмі «Ерідон».Зі слів його дружини, останнім часом в чоловіка були проблеми на роботі.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомлення про подію надходило у поліцію. Внесено відомості за статтею 115 з приміткою «самогубство».Як відомо, Едуард Стоєв народився 15 червня 1974 року у Ковелі.У 1996 р. закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» (інженер-механік).Працював у бізнесі в Ковелі, зокрема, у ТзОВ «Компанія «Калина»» та ВАТ «Ковельська реалбаза хлібопродуктів».2002–2004 рр. – перший заступник Ковельського міського голови.2006–2007 рр. – помічник-консультант народного депутата України.2010-2014 рр. – заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.

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