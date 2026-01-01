У Луцьку знайшли мертвим 52-річного екзаступника Волинської ОДА Едуарда Стоєва
Сьогодні, 14:52
У Луцьку знайшли мертвим ексзаступника голови Волинської ОДА Едуарда Стоєва.
Про це повідомляє Конкурент.
Його тіло виявили 20 листопада близько шостої ранку. За попередніми даними, чоловік міг завдати собі ножових поранень. Обставини смерті 52-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.
У 2010-2014 роках Едуард Стоєв був заступником голови Волинської ОДА Бориса Клімчука. Останнім часом Едуард Стоєв обіймав керівну посаду у фірмі «Ерідон».
Зі слів його дружини, останнім часом в чоловіка були проблеми на роботі.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомлення про подію надходило у поліцію. Внесено відомості за статтею 115 з приміткою «самогубство».
Як відомо, Едуард Стоєв народився 15 червня 1974 року у Ковелі.
У 1996 р. закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» (інженер-механік).
Працював у бізнесі в Ковелі, зокрема, у ТзОВ «Компанія «Калина»» та ВАТ «Ковельська реалбаза хлібопродуктів».
2002–2004 рр. – перший заступник Ковельського міського голови.
2006–2007 рр. – помічник-консультант народного депутата України.
2010-2014 рр. – заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.
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Про це повідомляє Конкурент.
Його тіло виявили 20 листопада близько шостої ранку. За попередніми даними, чоловік міг завдати собі ножових поранень. Обставини смерті 52-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.
У 2010-2014 роках Едуард Стоєв був заступником голови Волинської ОДА Бориса Клімчука. Останнім часом Едуард Стоєв обіймав керівну посаду у фірмі «Ерідон».
Зі слів його дружини, останнім часом в чоловіка були проблеми на роботі.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомлення про подію надходило у поліцію. Внесено відомості за статтею 115 з приміткою «самогубство».
Як відомо, Едуард Стоєв народився 15 червня 1974 року у Ковелі.
У 1996 р. закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» (інженер-механік).
Працював у бізнесі в Ковелі, зокрема, у ТзОВ «Компанія «Калина»» та ВАТ «Ковельська реалбаза хлібопродуктів».
2002–2004 рр. – перший заступник Ковельського міського голови.
2006–2007 рр. – помічник-консультант народного депутата України.
2010-2014 рр. – заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.
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