США та Європа хочуть переговорів з РФ до Різдва, Україна готова хоч завтра, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.



За словами Зеленського, Україна готова до чотиристоронньої зустрічі вже завтра. Водночас партнери повідомили Києву, що хотіли б спробувати організувати її до Різдва. Українська сторона сподівається, що переговори відбудуться раніше.



"Ми повинні зробити все, щоб чотиристороння зустріч - України, Європи, Америки та Росії - відбулася якнайшвидше. Ми готові до цього буквально завтра. Ми почули від наших партнерів, що вони хочуть спробувати провести її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше", - заявив президент.



Однак для проведення переговорів необхідно заздалегідь підготувати спільну позицію. Зеленський наголосив, що Україна, США та європейські країни мають погодити порядок денний, з яким прийдуть на зустріч.



"Ми повинні прийти на цю зустріч із чітким порядком денним, підготовленим і погодженим усіма нами. Усіма нами - Україною, Європою та Америкою. Сильна спільна підготовка має дати нам сильніший результат", - підкреслив глава держави.



Чому Зеленський наполягає на участі Європи



Окремо президент наголосив, що європейські представники мають бути безпосередніми учасниками переговорів. За його словами, американській стороні вдалося домовитися про залучення Європи до цього процесу.



Зеленський зазначив, що Україна наполягала на такому форматі від початку дипломатичних зусиль. Він також пояснив, що європейські країни повинні брати участь в обговоренні питань, які безпосередньо стосуються їхнього майбутнього.



"І тепер американській стороні вдалося досягти домовленості про залучення європейських представників до переговорного столу. Ми наполягали на цьому від самого першого дня всіх цих дипломатичних зусиль. І ми сподіваємося, що це спрацює. Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли обговорюється її власне майбутнє", - сказав він.



Яким має бути формат переговорів



Зеленський вважає, що майбутні домовленості щодо завершення війни мають враховувати безпекові інтереси не лише України, а й усієї Європи. Він описав запропонований формат як переговори, у яких Україна, європейські країни та США виступатимуть однією стороною, а Росія - іншою.



За словами президента, фактично йтиметься про ширший діалог між Росією та західним світом, адже Україна поділяє цінності НАТО та Євросоюзу.



"Це означає, що Україна, Європа та Америка - з одного боку, Росія - з іншого. І як це виглядає? Фактично це виглядає як переговори НАТО з Росією, ЄС із Росією, Заходу з Росією. Тому що Україна вже на 100% є частиною цього світу спільних цінностей - світу НАТО, ЄС і Заходу", - підсумував Зеленський.



Мирні переговори з Росією



Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. За їхніми підсумками сторони домовилися продовжити перемовини, а також обговорили можливість залучення до них європейських представників.



21 листопада Зеленський повідомив, що команда президента США Дональда Трампа хоче організувати новий раунд мирних переговорів до 25 грудня. Перед цим мають відбутися технічні зустрічі, під час яких сторони напрацюють зміст і очікуваний результат перемовин.



У Кремлі розглядають Абу-Дабі як можливе місце проведення наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.



Водночас у Євросоюзі запропонували провести наступний раунд переговорів щодо завершення війни на території Європи. Серед можливих місць називали Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готова найближчим часом провести чотиристоронні переговори за участю США, Європи та Росії щодо завершення війни. Водночас перед зустріччю Київ, Вашингтон і європейські партнери мають узгодити спільний порядок денний.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Українипід час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.За словами Зеленського, Україна готова до чотиристоронньої зустрічі вже завтра. Водночас партнери повідомили Києву, що хотіли б спробувати організувати її до Різдва. Українська сторона сподівається, що переговори відбудуться раніше."Ми повинні зробити все, щоб чотиристороння зустріч - України, Європи, Америки та Росії - відбулася якнайшвидше. Ми готові до цього буквально завтра. Ми почули від наших партнерів, що вони хочуть спробувати провести її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше", - заявив президент.Однак для проведення переговорів необхідно заздалегідь підготувати спільну позицію. Зеленський наголосив, що Україна, США та європейські країни мають погодити порядок денний, з яким прийдуть на зустріч."Ми повинні прийти на цю зустріч із чітким порядком денним, підготовленим і погодженим усіма нами. Усіма нами - Україною, Європою та Америкою. Сильна спільна підготовка має дати нам сильніший результат", - підкреслив глава держави.Окремо президент наголосив, що європейські представники мають бути безпосередніми учасниками переговорів. За його словами, американській стороні вдалося домовитися про залучення Європи до цього процесу.Зеленський зазначив, що Україна наполягала на такому форматі від початку дипломатичних зусиль. Він також пояснив, що європейські країни повинні брати участь в обговоренні питань, які безпосередньо стосуються їхнього майбутнього."І тепер американській стороні вдалося досягти домовленості про залучення європейських представників до переговорного столу. Ми наполягали на цьому від самого першого дня всіх цих дипломатичних зусиль. І ми сподіваємося, що це спрацює. Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли обговорюється її власне майбутнє", - сказав він.Зеленський вважає, що майбутні домовленості щодо завершення війни мають враховувати безпекові інтереси не лише України, а й усієї Європи. Він описав запропонований формат як переговори, у яких Україна, європейські країни та США виступатимуть однією стороною, а Росія - іншою.За словами президента, фактично йтиметься про ширший діалог між Росією та західним світом, адже Україна поділяє цінності НАТО та Євросоюзу."Це означає, що Україна, Європа та Америка - з одного боку, Росія - з іншого. І як це виглядає? Фактично це виглядає як переговори НАТО з Росією, ЄС із Росією, Заходу з Росією. Тому що Україна вже на 100% є частиною цього світу спільних цінностей - світу НАТО, ЄС і Заходу", - підсумував Зеленський.Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. За їхніми підсумками сторони домовилися продовжити перемовини, а також обговорили можливість залучення до них європейських представників.21 листопада Зеленський повідомив, що команда президента СШАхоче організувати новий раунд мирних переговорів до 25 грудня. Перед цим мають відбутися технічні зустрічі, під час яких сторони напрацюють зміст і очікуваний результат перемовин.У Кремлі розглядають Абу-Дабі як можливе місце проведення наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.Водночас у Євросоюзі запропонували провести наступний раунд переговорів щодо завершення війни на території Європи. Серед можливих місць називали Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію