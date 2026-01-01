У Луцьку невідомий чоловік ножем пошкодив терасу закладу CheLafa: його шукають. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
У Луцьку невідомий чоловік пошкодив накриття літньої тераси закладу CheLafa, що на проспекті Соборності, 11В. Інцидент стався 20 листопада близько 06:30.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.
На оприлюдненому відео видно, як чоловік у біло-чорній куртці та білій шапці стає на лавку біля закладу, спочатку рве накриття тераси руками, а потім розрізає його ножем.
У CheLafa заявили, що шукають чоловіка, та дали йому три дні, аби самостійно вийти на зв'язок і компенсувати завдані збитки.
«Якщо протягом цього часу ситуація не буде вирішена, ми звернемося до поліції та передамо всі наявні відеоматеріали», – зазначили представники закладу.
Також у CheLafa просять усіх, хто впізнав чоловіка або має інформацію про нього, повідомити про це у приватних повідомленнях на фейсбук-сторінці закладу.
Чи звернулися власники закладу до правоохоронців, наразі невідомо.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.
На оприлюдненому відео видно, як чоловік у біло-чорній куртці та білій шапці стає на лавку біля закладу, спочатку рве накриття тераси руками, а потім розрізає його ножем.
У CheLafa заявили, що шукають чоловіка, та дали йому три дні, аби самостійно вийти на зв'язок і компенсувати завдані збитки.
«Якщо протягом цього часу ситуація не буде вирішена, ми звернемося до поліції та передамо всі наявні відеоматеріали», – зазначили представники закладу.
Також у CheLafa просять усіх, хто впізнав чоловіка або має інформацію про нього, повідомити про це у приватних повідомленнях на фейсбук-сторінці закладу.
Чи звернулися власники закладу до правоохоронців, наразі невідомо.
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У Луцьку невідомий чоловік ножем пошкодив терасу закладу CheLafa: його шукають. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25