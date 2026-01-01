У Луцьку невідомий чоловік пошкодив накриття літньої тераси закладу, що на проспекті Соборності, 11В. Інцидент стався 20 листопада близько 06:30.Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.На оприлюдненому відео видно, як чоловік у біло-чорній куртці та білій шапці стає на лавку біля закладу, спочатку рве накриття тераси руками, а потім розрізає його ножем.У CheLafa заявили, що шукають чоловіка, та дали йому три дні, аби самостійно вийти на зв'язок і компенсувати завдані збитки.«Якщо протягом цього часу ситуація не буде вирішена, ми звернемося до поліції та передамо всі наявні відеоматеріали», – зазначили представники закладу.Також у CheLafa просять усіх, хто впізнав чоловіка або має інформацію про нього, повідомити про це у приватних повідомленнях на фейсбук-сторінці закладу.Чи звернулися власники закладу до правоохоронців, наразі невідомо.