«Треба допомагати нашим хлопцям, бо їм там важко»: у Луцьку попрощалися із воїном Андрієм Профоруком

Андрієм Профоруком.



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Він не ховався від мобілізації, бо вважав своїм обов’язком стати на захист України. Любив читати, писав власні роздуми, підтримував побратимів і навіть на фронті не втрачав оптимізму. У Луцьку провели в останню дорогу 37-річного Андрія Профорука, який загинув 13 листопада на Донеччині.



У понеділок, 23 листопада, у Луцьку попрощалися із загиблим на війні захисником Андрієм Профоруком.



Андрій Володимирович Профорук народився 26 лютого 1989 року в Луцьку. Навчався у загальноосвітній школі №25, згодом здобув фах за спеціальністю «Ремонт автомобілів» в училищі, а вищу освіту — у ВІЄМі.



До військової служби працював начальником з техніки безпеки на підприємстві «Санрайз».



У липні 2024 року Андрій став на захист України. У цивільному житті він не раз говорив, що потрібно йти допомагати військовим, адже їм важко на фронті. Не боявся мобілізації та вважав захист Батьківщини своїм обов’язком.



Загинув 13 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання в районі південної околиці населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.



У захисника залишилися батьки — мама Галина Іванівна та тато Володимир Миколайович, рідний брат Олександр, двоюрідні сестра і брат.



Рідні згадують Андрія як щиру, добру, відповідальну та сміливу людину, яка добре розуміла свій обов’язок перед Україною.



«Він був дуже чесним. Любив Україну. Не боявся служби. Казав: “Мамо, треба йти допомагати нашим хлопцям, бо їм там важко. Треба захищати Україну, хто, як не ми”. І пішов, не ховаючись від мобілізації», — розповіла мама Галина Іванівна.



Двоюрідна сестра Альона розповіла, що Андрій дуже любив читати, іноді й сам писав, а ще завжди залишався оптимістом, навіть у найважчих ситуаціях на фронті.



«Андрій був дуже добрий, чесний, відданий своїй присязі. Він так любив Україну і все, що стосується Батьківщини. Дуже багато читав, особливо сучасну українську літературу. Записував свої роздуми під час служби. Дуже любив автора Артура Дроня», — поділилася сестра захисника.



Провести Андрія в останню дорогу прийшов його однокласник Олександр. Вони разом навчалися у школі №25 з першого до одинадцятого класу. Олександр також нещодавно повернувся з війни після чотирьох років служби.



Він згадує Андрія як спокійного та доброго хлопця. Друзі зналися з дитинства, мали спільні захоплення, грали у футбол і проводили багато часу разом. Обидва стали на захист України, однак під час служби не бачилися, адже воювали на різних напрямках. Сьогодні Олександр прийшов віддати останню шану своєму однокласнику.



Попрощатися із захисником прийшов і його класний керівник Петро Петрович. Він пригадує Андрія вихованим, доброзичливим і товариським учнем. Коли Андрій перебував на фронті, учитель через маму передав йому листа від себе та школи зі словами підтримки й вдячності за захист України.



Провести Андрія в останню дорогу приїхали й побратими з 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Разом вони воювали з 2024 року. Їхні бойові шляхи перетнулися на Архангельському напрямку, згодом — на Краматорському, зокрема під час боїв в Очеретиному та Воздвиженці.



Побратими кажуть, що однією з рис Андрія, яку особливо запам’ятали у війську, була готовність завжди прийти на допомогу.



«Він ніколи ні в чому не відмовляв. Завжди допомагав і відгукувався на будь-яке прохання», — поділилися хлопці.



Поховали захисника у секторі почесних поховань на кладовищі в селі Гаразджі.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія.



Вічна і світла пам’ять захиснику!" - зазначають у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися із захисникомПро це повідомили у Луцькій міській раді.Він не ховався від мобілізації, бо вважав своїм обов’язком стати на захист України. Любив читати, писав власні роздуми, підтримував побратимів і навіть на фронті не втрачав оптимізму. У Луцьку провели в останню дорогу 37-річного Андрія Профорука, який загинув 13 листопада на Донеччині.У понеділок, 23 листопада, у Луцьку попрощалися із загиблим на війні захисником Андрієм Профоруком.Андрій Володимирович Профорук народився 26 лютого 1989 року в Луцьку. Навчався у загальноосвітній школі №25, згодом здобув фах за спеціальністю «Ремонт автомобілів» в училищі, а вищу освіту — у ВІЄМі.До військової служби працював начальником з техніки безпеки на підприємстві «Санрайз».У липні 2024 року Андрій став на захист України. У цивільному житті він не раз говорив, що потрібно йти допомагати військовим, адже їм важко на фронті. Не боявся мобілізації та вважав захист Батьківщини своїм обов’язком.Загинув 13 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання в районі південної околиці населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.У захисника залишилися батьки — мамата тато, рідний брат, двоюрідні сестра і брат.Рідні згадують Андрія як щиру, добру, відповідальну та сміливу людину, яка добре розуміла свій обов’язок перед Україною.«Він був дуже чесним. Любив Україну. Не боявся служби. Казав: “Мамо, треба йти допомагати нашим хлопцям, бо їм там важко. Треба захищати Україну, хто, як не ми”. І пішов, не ховаючись від мобілізації», — розповіла мама Галина Іванівна.Двоюрідна сестрарозповіла, що Андрій дуже любив читати, іноді й сам писав, а ще завжди залишався оптимістом, навіть у найважчих ситуаціях на фронті.«Андрій був дуже добрий, чесний, відданий своїй присязі. Він так любив Україну і все, що стосується Батьківщини. Дуже багато читав, особливо сучасну українську літературу. Записував свої роздуми під час служби. Дуже любив автора Артура Дроня», — поділилася сестра захисника.Провести Андрія в останню дорогу прийшов його однокласник. Вони разом навчалися у школі №25 з першого до одинадцятого класу. Олександр також нещодавно повернувся з війни після чотирьох років служби.Він згадує Андрія як спокійного та доброго хлопця. Друзі зналися з дитинства, мали спільні захоплення, грали у футбол і проводили багато часу разом. Обидва стали на захист України, однак під час служби не бачилися, адже воювали на різних напрямках. Сьогодні Олександр прийшов віддати останню шану своєму однокласнику.Попрощатися із захисником прийшов і його класний керівник. Він пригадує Андрія вихованим, доброзичливим і товариським учнем. Коли Андрій перебував на фронті, учитель через маму передав йому листа від себе та школи зі словами підтримки й вдячності за захист України.Провести Андрія в останню дорогу приїхали й побратими з 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Разом вони воювали з 2024 року. Їхні бойові шляхи перетнулися на Архангельському напрямку, згодом — на Краматорському, зокрема під час боїв в Очеретиному та Воздвиженці.Побратими кажуть, що однією з рис Андрія, яку особливо запам’ятали у війську, була готовність завжди прийти на допомогу.«Він ніколи ні в чому не відмовляв. Завжди допомагав і відгукувався на будь-яке прохання», — поділилися хлопці.Поховали захисника у секторі почесних поховань на кладовищі в селі Гаразджі."Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія.Вічна і світла пам’ять захиснику!" - зазначають у міській раді.

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