Повідомили, коли прощатимуться із видатною вченою та викладачкою ВНУ Оленою Огнєвою
Сьогодні, 17:16
Повідомили, коли відбудеться прощання з видатною волинянкою, вченою, сходознавцем, музеєзнавцем, кандидатом історичних наук, доцентом Оленою Дмитрівною Огнєвою.
"З глибоким сумом повідомляємо, що прощання з покійною Оленою Дмитрівною Огнєвою відбудеться у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 46.
Понеділок, 23 листопада, з 18:00 год. – Парастас (Велика панахида) – заупокійне богослужіння за спочилою.
Вівторок, 24 листопада, – прощальна панахида та чин похорону о 13.00 год.
Поховання відбудеться на кладовищі в селі Гаразджа.
Будемо вдячні кожному, хто прийде розділити біль утрати, згадати Олену Дмитрівну добрим словом та помолитися за упокій її душі. Світла пам’ять!" - зазначають колеги.
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"З глибоким сумом повідомляємо, що прощання з покійною Оленою Дмитрівною Огнєвою відбудеться у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 46.
Понеділок, 23 листопада, з 18:00 год. – Парастас (Велика панахида) – заупокійне богослужіння за спочилою.
Вівторок, 24 листопада, – прощальна панахида та чин похорону о 13.00 год.
Поховання відбудеться на кладовищі в селі Гаразджа.
Будемо вдячні кожному, хто прийде розділити біль утрати, згадати Олену Дмитрівну добрим словом та помолитися за упокій її душі. Світла пам’ять!" - зазначають колеги.
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