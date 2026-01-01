Повідомили, коли прощатимуться із видатною вченою та викладачкою ВНУ Оленою Огнєвою

Оленою Дмитрівною Огнєвою.



"З глибоким сумом повідомляємо, що прощання з покійною Оленою Дмитрівною Огнєвою відбудеться у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 46.



Понеділок, 23 листопада, з 18:00 год. – Парастас (Велика панахида) – заупокійне богослужіння за спочилою.



Вівторок, 24 листопада, – прощальна панахида та чин похорону о 13.00 год.



Поховання відбудеться на кладовищі в селі Гаразджа.



Будемо вдячні кожному, хто прийде розділити біль утрати, згадати Олену Дмитрівну добрим словом та помолитися за упокій її душі. Світла пам’ять!" - зазначають колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили, коли відбудеться прощання з видатною волинянкою, вченою, сходознавцем, музеєзнавцем, кандидатом історичних наук, доцентом"З глибоким сумом повідомляємо, що прощання з покійною Оленою Дмитрівною Огнєвою відбудеться у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 46., з 18:00 год. – Парастас (Велика панахида) – заупокійне богослужіння за спочилою., – прощальна панахида та чин похорону о 13.00 год.Поховання відбудеться на кладовищі в селі Гаразджа.Будемо вдячні кожному, хто прийде розділити біль утрати, згадати Олену Дмитрівну добрим словом та помолитися за упокій її душі. Світла пам’ять!" - зазначають колеги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію