Волинського підприємця оштрафували на 475 тисяч за продаж підакцизних товарів без ліцензій





Реалізацію алкоголю та цигарок без наявності відповідних ліцензій викрили у магазині на території одного з населених пунктів Володимирського району, пише



Зокрема, податківці виявили 1369 пляшок алкогольних напоїв та 277 пачок цигарок. За даним фактом скерували відповідне повідомлення до Нацполіції. Правоохоронці вилучили підакцизний товар. Подальшу долю вилученого визначить суд.



За порушення норм чинного податкового законодавства в частині роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій застосують штрафну фінансову санкцію в розмірі 200 % від вартості реалізованих підакцизних товарів без наявності відповідних ліцензій. Таким чином, штрафна санкція за реалізацію тютюнових виробів становитиме 447,4 тисяч гривень, а за реалізацію алкогольних напоїв — 27,7 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензій підприємець сплатить штраф у розмірі 475,1 тисяч гривень.Реалізацію алкоголю та цигарок без наявності відповідних ліцензій викрили у магазині на території одного з населених пунктів Володимирського району, пише Суспільне Зокрема, податківці виявили 1369 пляшок алкогольних напоїв та 277 пачок цигарок. За даним фактом скерували відповідне повідомлення до Нацполіції. Правоохоронці вилучили підакцизний товар. Подальшу долю вилученого визначить суд.За порушення норм чинного податкового законодавства в частині роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій застосують штрафну фінансову санкцію в розмірі 200 % від вартості реалізованих підакцизних товарів без наявності відповідних ліцензій. Таким чином, штрафна санкція за реалізацію тютюнових виробів становитиме 447,4 тисяч гривень, а за реалізацію алкогольних напоїв — 27,7 тисяч гривень.

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