Якою буде погода на Волині у вівторок, 24 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 24 листопада



Луцьк



Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 24 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

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