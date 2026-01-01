Якою буде погода на Волині у вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 24 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 24 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 24 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень мокрий сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зимова гума: сумісність з авто і нюанси експлуатації
Сьогодні, 20:42
Підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Віталія Кисляка
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині у вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Ввозив авто під виглядом допомоги ЗСУ: житель Шацька отримав вирок за контрабанду на 4,2 мільйона
Сьогодні, 19:15
Волинського підприємця оштрафували на 475 тисяч за продаж підакцизних товарів без ліцензій
Сьогодні, 19:11