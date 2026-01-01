Підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Віталія Кисляка
Сьогодні, 20:35
Знову невимовний біль втрати наповнив Волинь та Камінь-Каширську нашу громаду. Підтвердили загибель українського воїна-захисника.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.
"8 грудня 2024 року в районі н.п. Новоіванівка на Курщині поліг наш Захисник із Каменя-Каширського – Кисляк Віталій Валерійович, 1990 р.н. Місяці очікування, надії та тривоги… Рідні до останнього сподівалися на добру звістку, молилися й вірили, що Віталій повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі отримали гірку новину", - йдеться у повідомленні.
Про дату й час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.
"8 грудня 2024 року в районі н.п. Новоіванівка на Курщині поліг наш Захисник із Каменя-Каширського – Кисляк Віталій Валерійович, 1990 р.н. Місяці очікування, надії та тривоги… Рідні до останнього сподівалися на добру звістку, молилися й вірили, що Віталій повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі отримали гірку новину", - йдеться у повідомленні.
Про дату й час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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