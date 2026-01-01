Коли і де на Волині відключатимуть світло у вівторок, 24 листопада
Сьогодні, 22:37
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 24.11.2026 на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.2:
22:30-24:00
підчерга 3.1:
08:00-12:00
підчерга 3.2:
08:00-12:00
підчерга 4.1:
12:00-15:30
підчерга 4.2:
12:00-15:30
підчерга 5.1:
15:30-19:00
підчерга 5.2:
15:30-19:00
підчерга 6.1:
19:00-20:00
підчерга 6.2:
19:00-22:30
Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Також на території Волинської області будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.
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Про це повідомили на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.2:
22:30-24:00
підчерга 3.1:
08:00-12:00
підчерга 3.2:
08:00-12:00
підчерга 4.1:
12:00-15:30
підчерга 4.2:
12:00-15:30
підчерга 5.1:
15:30-19:00
підчерга 5.2:
15:30-19:00
підчерга 6.1:
19:00-20:00
підчерга 6.2:
19:00-22:30
Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Також на території Волинської області будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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