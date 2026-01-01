Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 24.11.2026 на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомили на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".діють в такому обсязі:підчерга 1.2:22:30-24:00підчерга 3.1:08:00-12:00підчерга 3.2:08:00-12:00підчерга 4.1:12:00-15:30підчерга 4.2:12:00-15:30підчерга 5.1:15:30-19:00підчерга 5.2:15:30-19:00підчерга 6.1:19:00-20:00підчерга 6.2:19:00-22:30Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.Також на території Волинської області будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00.Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.