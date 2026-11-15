Клієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому прийти до відділення





Про це повідомили в

Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку – зокрема, тим, у кого пошкоджений пластик або змінилися особисті дані.



Крім цього, замінити картку слід тим, хто зіткнувся з шахрайськими операціями з рахунком. А також:



Тим, у кого закінчився термін користування і є бажання офіційно його продовжити (наприклад, для поїздки за кордон).

Тим, хто загубив картку або забув її в банкоматі.

Тим, хто хоче змінити тип картки.

Саму ж картку, як уже зазначалося, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити в будь-якому з його відділень. Однак якщо відвідати його немає можливості чи бажання, зробити це можна також онлайн.



"Відкрийте меню "Гаманець" – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть "Замовити картку", – повідомили у "Приваті".



При цьому, зазначається, перевипущену картку можна замовити з доставкою. Зробити це можна як по Україні, так і за кордон.



Водночас користуватися карткою, у якої закінчується "термін дії", можна й без перевипуску. Для цього слід оформити миттєву Digital-картку в системі "Приват24":



перейти до розділу "Усі картки";

натиснути "Додати";

вибрати "Digital-картка".

"З нею ви можете здійснювати оплату в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – розповіли в банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Клієнти ПриватБанка можуть перевипустити картку, у якої закінчується термін дії – і продовжувати користуватися нею без обмежень.Про це повідомили в Oboz.ua.

Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку – зокрема, тим, у кого пошкоджений пластик або змінилися особисті дані.Крім цього, замінити картку слід тим, хто зіткнувся з шахрайськими операціями з рахунком. А також:Тим, у кого закінчився термін користування і є бажання офіційно його продовжити (наприклад, для поїздки за кордон).Тим, хто загубив картку або забув її в банкоматі.Тим, хто хоче змінити тип картки.Саму ж картку, як уже зазначалося, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити в будь-якому з його відділень. Однак якщо відвідати його немає можливості чи бажання, зробити це можна також онлайн."Відкрийте меню "Гаманець" – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть "Замовити картку", – повідомили у "Приваті".При цьому, зазначається, перевипущену картку можна замовити з доставкою. Зробити це можна як по Україні, так і за кордон.Водночас користуватися карткою, у якої закінчується "термін дії", можна й без перевипуску. Для цього слід оформити миттєву Digital-картку в системі "Приват24":перейти до розділу "Усі картки";натиснути "Додати";вибрати "Digital-картка"."З нею ви можете здійснювати оплату в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – розповіли в банку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію