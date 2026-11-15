Клієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому прийти до відділення
Сьогодні, 07:32
Клієнти ПриватБанка можуть перевипустити картку, у якої закінчується термін дії – і продовжувати користуватися нею без обмежень.
Про це повідомили в Oboz.ua.
Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку – зокрема, тим, у кого пошкоджений пластик або змінилися особисті дані.
Крім цього, замінити картку слід тим, хто зіткнувся з шахрайськими операціями з рахунком. А також:
Тим, у кого закінчився термін користування і є бажання офіційно його продовжити (наприклад, для поїздки за кордон).
Тим, хто загубив картку або забув її в банкоматі.
Тим, хто хоче змінити тип картки.
Саму ж картку, як уже зазначалося, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити в будь-якому з його відділень. Однак якщо відвідати його немає можливості чи бажання, зробити це можна також онлайн.
"Відкрийте меню "Гаманець" – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть "Замовити картку", – повідомили у "Приваті".
При цьому, зазначається, перевипущену картку можна замовити з доставкою. Зробити це можна як по Україні, так і за кордон.
Водночас користуватися карткою, у якої закінчується "термін дії", можна й без перевипуску. Для цього слід оформити миттєву Digital-картку в системі "Приват24":
перейти до розділу "Усі картки";
натиснути "Додати";
вибрати "Digital-картка".
"З нею ви можете здійснювати оплату в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – розповіли в банку.
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Про це повідомили в Oboz.ua.
Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку – зокрема, тим, у кого пошкоджений пластик або змінилися особисті дані.
Крім цього, замінити картку слід тим, хто зіткнувся з шахрайськими операціями з рахунком. А також:
Тим, у кого закінчився термін користування і є бажання офіційно його продовжити (наприклад, для поїздки за кордон).
Тим, хто загубив картку або забув її в банкоматі.
Тим, хто хоче змінити тип картки.
Саму ж картку, як уже зазначалося, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити в будь-якому з його відділень. Однак якщо відвідати його немає можливості чи бажання, зробити це можна також онлайн.
"Відкрийте меню "Гаманець" – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть "Замовити картку", – повідомили у "Приваті".
При цьому, зазначається, перевипущену картку можна замовити з доставкою. Зробити це можна як по Україні, так і за кордон.
Водночас користуватися карткою, у якої закінчується "термін дії", можна й без перевипуску. Для цього слід оформити миттєву Digital-картку в системі "Приват24":
перейти до розділу "Усі картки";
натиснути "Додати";
вибрати "Digital-картка".
"З нею ви можете здійснювати оплату в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – розповіли в банку.
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