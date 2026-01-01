Російський дрон знову залетів у Польщу під час нічної атаки на захід України





Про це повідомляє



Сили і засоби системи ППО задіяли через Центр повітряних операцій - Командування повітряного компонента. Підставою стали удари РФ по цілях в Україні із застосуванням засобів повітряного нападу.



"Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", - йдеться в повідомленні.



В Оперативному командуванні запевнили, що постійно стежать за розвитком ситуації. Підпорядковані сили залишаються в готовності до негайного реагування.



Чи піднімали в небо винищувачі, у повідомленні не уточнюють.



Під час нічної атаки РФ на захід України російський безпілотник ненадовго залетів у повітряний простір Польщі. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.



Військові радари відстежували дрон на всьому маршруті польоту. На його збиття видали дозвіл.



Проте згодом безпілотник змінив курс і полетів на схід. Військові врахували можливу загрозу для цивільних і наслідки збиття.



"Було прийнято рішення утриматися від застосування озброєння у зв'язку з наявним ризиком завдання шкоди", - пояснили в Оперативному командуванні.



У польському війську наголосили, що системи ППО залишаються в постійній готовності реагувати на будь-які загрози.



Нагадаємо, вранці 20 листопада поблизу польського населеного пункту Хмелек пролунав потужний вибух. Тоді у повітряний простір Польщі могла залетіти російська ракета, а мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств кілька разів попереджали про загрозу.



Того ранку Росія масовано вдарила по Україні ракетами та дронами. Внаслідок атаки загинули люди у Києві та Львові, у столиці пошкодили три мости, а на заході країни почалися аварійні відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 24 листопада Польща задіяла сили та засоби протиповітряної оборони через чергову повітряну атаку Росії на Україну. Військові називають ці кроки превентивними.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в X.Сили і засоби системи ППО задіяли через Центр повітряних операцій - Командування повітряного компонента. Підставою стали удари РФ по цілях в Україні із застосуванням засобів повітряного нападу."Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", - йдеться в повідомленні.В Оперативному командуванні запевнили, що постійно стежать за розвитком ситуації. Підпорядковані сили залишаються в готовності до негайного реагування.Чи піднімали в небо винищувачі, у повідомленні не уточнюють.Під час нічної атаки РФ на захід України російський безпілотник ненадовго залетів у повітряний простір Польщі. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.Військові радари відстежували дрон на всьому маршруті польоту. На його збиття видали дозвіл.Проте згодом безпілотник змінив курс і полетів на схід. Військові врахували можливу загрозу для цивільних і наслідки збиття."Було прийнято рішення утриматися від застосування озброєння у зв'язку з наявним ризиком завдання шкоди", - пояснили в Оперативному командуванні.У польському війську наголосили, що системи ППО залишаються в постійній готовності реагувати на будь-які загрози.Нагадаємо, вранці 20 листопада поблизу польського населеного пункту Хмелек пролунав потужний вибух. Тоді у повітряний простір Польщі могла залетіти російська ракета, а мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств кілька разів попереджали про загрозу.Того ранку Росія масовано вдарила по Україні ракетами та дронами. Внаслідок атаки загинули люди у Києві та Львові, у столиці пошкодили три мости, а на заході країни почалися аварійні відключення світла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію