Російський дрон вдарив по залізничній станції Коростень на Житомирщині: одна людина загинула





Про це повідомила Укрзалізниця, пише



На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд. Після попередження моніторингового центру його бригада оголосила про небезпеку та евакуацію. Залізничники вивели людей і з будівлі вокзалу. Більшість пасажирів, працівники станції та бригада поїзда перейшли до стаціонарного укриття. Серед залізничників постраждалих немає.



В Укрзалізниці наголосили, що під час оголошення підвищеної небезпеки пасажирам слід виконувати вказівки працівників і повідомлення на вокзалі. Залишатися поблизу залізничної інфраструктури під час евакуації небезпечно для життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень. Унаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.Про це повідомила Укрзалізниця, пише LB.ua На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд. Після попередження моніторингового центру його бригада оголосила про небезпеку та евакуацію. Залізничники вивели людей і з будівлі вокзалу. Більшість пасажирів, працівники станції та бригада поїзда перейшли до стаціонарного укриття. Серед залізничників постраждалих немає.В Укрзалізниці наголосили, що під час оголошення підвищеної небезпеки пасажирам слід виконувати вказівки працівників і повідомлення на вокзалі. Залишатися поблизу залізничної інфраструктури під час евакуації небезпечно для життя.

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