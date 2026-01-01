На Волині та Рівненщині збили три реактивні дрони





Про це



В ніч на 24 листопада підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності у Рівненській та Волинській областях знищили 3 реактивні ударні БпЛА "Герань-4/5".



Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.



Нагадаємо, що російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень. Унаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь та Рівненщину цієї ночі, 24 листопада, Росія атакувала реактивними дронами.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.В ніч на 24 листопада підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності у Рівненській та Волинській областях знищили 3 реактивні ударні БпЛА "Герань-4/5".Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.Нагадаємо, що. Унаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

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