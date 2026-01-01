Тритисячною породіллею Волинського перинатального центру стала лучанка
Сьогодні, 13:23
Тритисячною породіллею Волинського обласного перинатального центру цього року стала Марія Сергійчук із Луцька. Разом із чоловіком Дмитром вони стали батьками донечки.
Про це повідомили у медичному закладі 24 листопада.
"Дівчинка народилася 23 листопада о 14:13. Її вага — 3475 грамів, зріст — 53 см.
Пологи приймали лікарка акушерка-гінекологиня Наталія Сардачук та акушерка Надія Лавренюк.
За традицією, від нашого закладу мама й новонароджена отримали подарунки. Серед них — сертифікат на перебування в палаті поліпшеного планування, перша вишиванка та Книга гідності, у якій батьки зможуть зберігати найцінніші спогади про зростання доні.
Щиро вітаємо родину Сергійчуків із народженням малечі! Нехай донечка зростає здоровою та щасливою, а її дитинство буде сповнене любові, радості й тепла!" - зазначають у медзакладі.
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Про це повідомили у медичному закладі 24 листопада.
"Дівчинка народилася 23 листопада о 14:13. Її вага — 3475 грамів, зріст — 53 см.
Пологи приймали лікарка акушерка-гінекологиня Наталія Сардачук та акушерка Надія Лавренюк.
За традицією, від нашого закладу мама й новонароджена отримали подарунки. Серед них — сертифікат на перебування в палаті поліпшеного планування, перша вишиванка та Книга гідності, у якій батьки зможуть зберігати найцінніші спогади про зростання доні.
Щиро вітаємо родину Сергійчуків із народженням малечі! Нехай донечка зростає здоровою та щасливою, а її дитинство буде сповнене любові, радості й тепла!" - зазначають у медзакладі.
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