Рівень води на річках Волині за тиждень піднявся





Про це 24 листопада повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів області, пише



За даними гідрологів, від початку листопада на Волині в середньому випало 40,6 мм опадів, що становить 99% середньомісячної норми (41 мм).



Рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир, підвищився на 8 см, у нижньому б'єфі зріс на 15 см.



На річці Прип'ять рівень води зріс в середньому на 1 см;



на річці Стохід — на 6 см;



на річці Стир в середньому на 15 см;



на річці Західний Буг — на 37 см.



На озері Світязь за тиждень рівень води піднявся на 1 см, додали у Регіональному офісі водних ресурсів.



Що відомо про маловоддя на Волині



Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).



Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень з 17 по 24 листопада у річках на Волині спостерігалося зростання рівнів води.Про це 24 листопада повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів області, пише Суспільне За даними гідрологів, від початку листопада на Волині в середньому випало 40,6 мм опадів, що становить 99% середньомісячної норми (41 мм).Рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир, підвищився на 8 см, у нижньому б'єфі зріс на 15 см.На річці Прип'ять рівень води зріс в середньому на 1 см;на річці Стохід — на 6 см;на річці Стир в середньому на 15 см;на річці Західний Буг — на 37 см.На озері Світязь за тиждень рівень води піднявся на 1 см, додали у Регіональному офісі водних ресурсів.Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.

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