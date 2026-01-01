Рівень води на річках Волині за тиждень піднявся
Сьогодні, 14:59
За тиждень з 17 по 24 листопада у річках на Волині спостерігалося зростання рівнів води.
Про це 24 листопада повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів області, пише Суспільне.
За даними гідрологів, від початку листопада на Волині в середньому випало 40,6 мм опадів, що становить 99% середньомісячної норми (41 мм).
Рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир, підвищився на 8 см, у нижньому б'єфі зріс на 15 см.
На річці Прип'ять рівень води зріс в середньому на 1 см;
на річці Стохід — на 6 см;
на річці Стир в середньому на 15 см;
на річці Західний Буг — на 37 см.
На озері Світязь за тиждень рівень води піднявся на 1 см, додали у Регіональному офісі водних ресурсів.
Що відомо про маловоддя на Волині
Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).
Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.
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Про це 24 листопада повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів області, пише Суспільне.
За даними гідрологів, від початку листопада на Волині в середньому випало 40,6 мм опадів, що становить 99% середньомісячної норми (41 мм).
Рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир, підвищився на 8 см, у нижньому б'єфі зріс на 15 см.
На річці Прип'ять рівень води зріс в середньому на 1 см;
на річці Стохід — на 6 см;
на річці Стир в середньому на 15 см;
на річці Західний Буг — на 37 см.
На озері Світязь за тиждень рівень води піднявся на 1 см, додали у Регіональному офісі водних ресурсів.
Що відомо про маловоддя на Волині
Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).
Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.
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