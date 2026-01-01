У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбуса № 3
Сьогодні, 16:06
У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбуса № 3.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 25 листопада, через планове знеструмлення тягової підстанції № 12, розташованої в селі Струмівка, тимчасово змінять рух тролейбусів за маршрутом № 3 «Лісництво — с. Гаразджа».
Зміни діятимуть з 08:00 до 17:00.
У цей період тролейбуси курсуватимуть до вулиці Теремнівської з розворотом біля готелю «Околиця». Рух на ділянці від вулиці Теремнівської до села Гаразджа тимчасово призупинять.
"Просимо пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок громадським транспортом", - зазначають у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 25 листопада, через планове знеструмлення тягової підстанції № 12, розташованої в селі Струмівка, тимчасово змінять рух тролейбусів за маршрутом № 3 «Лісництво — с. Гаразджа».
Зміни діятимуть з 08:00 до 17:00.
У цей період тролейбуси курсуватимуть до вулиці Теремнівської з розворотом біля готелю «Околиця». Рух на ділянці від вулиці Теремнівської до села Гаразджа тимчасово призупинять.
"Просимо пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок громадським транспортом", - зазначають у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбуса № 3
Сьогодні, 16:06
Рівень води на річках Волині за тиждень піднявся
Сьогодні, 14:59