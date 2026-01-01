У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбуса № 3





Про це



У середу, 25 листопада, через планове знеструмлення тягової підстанції № 12, розташованої в селі Струмівка, тимчасово змінять рух тролейбусів за маршрутом № 3 «Лісництво — с. Гаразджа».



Зміни діятимуть з 08:00 до 17:00.



У цей період тролейбуси курсуватимуть до вулиці Теремнівської з розворотом біля готелю «Околиця». Рух на ділянці від вулиці Теремнівської до села Гаразджа тимчасово призупинять.



"Просимо пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок громадським транспортом", - зазначають у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тимчасово змінять рух тролейбуса № 3.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У середу, 25 листопада, через планове знеструмлення тягової підстанції № 12, розташованої в селі Струмівка, тимчасово змінять рух тролейбусів за маршрутом № 3 «Лісництво — с. Гаразджа».Зміни діятимуть з 08:00 до 17:00.У цей період тролейбуси курсуватимуть до вулиці Теремнівської з розворотом біля готелю «Околиця». Рух на ділянці від вулиці Теремнівської до села Гаразджа тимчасово призупинять."Просимо пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок громадським транспортом", - зазначають у міській раді.

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