Волинянин 11 років відбуватиме в місцях несвободи покарання за умисне вбивство.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про вчинення 29-річним волинянином умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).Встановлено, що 6 травня 2024 року нетверезий чоловік в будинку в селі Доротище Ковельського району під час конфлікту побив 57-річного знайомого руками, ногами та милицею, а в подальшому завдав йому щонайменше 14 ударів трьома ножами.Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав волинянина винуватим у вчиненні цього злочину та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.