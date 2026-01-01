Завдав 14 ударів трьома ножами: 29-річний волинянин отримав 11 років тюрми за вбивство
Сьогодні, 18:31
Волинянин 11 років відбуватиме в місцях несвободи покарання за умисне вбивство.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про вчинення 29-річним волинянином умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Встановлено, що 6 травня 2024 року нетверезий чоловік в будинку в селі Доротище Ковельського району під час конфлікту побив 57-річного знайомого руками, ногами та милицею, а в подальшому завдав йому щонайменше 14 ударів трьома ножами.
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав волинянина винуватим у вчиненні цього злочину та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про вчинення 29-річним волинянином умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Встановлено, що 6 травня 2024 року нетверезий чоловік в будинку в селі Доротище Ковельського району під час конфлікту побив 57-річного знайомого руками, ногами та милицею, а в подальшому завдав йому щонайменше 14 ударів трьома ножами.
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав волинянина винуватим у вчиненні цього злочину та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
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