Другий удар за добу: Ковельська громада знову зазнала атаки реактивними «шахедами»
Сьогодні, 20:38
Ковельська громада вдруге за добу зазнала атаки реактивними "шахедами". Сьогодні, як і вчора ввечері, на щастя, без загиблих.
Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОДА Роман Романюк.
Один чоловік отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.
Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою. Наразі пожежа вже ліквідована.
"Нагадую, не нехтуйте власною безпекою. Ворог не припиняє нас атакувати, тому при сигналі повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях", - наголосив Романюк.
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Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОДА Роман Романюк.
Один чоловік отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.
Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою. Наразі пожежа вже ліквідована.
"Нагадую, не нехтуйте власною безпекою. Ворог не припиняє нас атакувати, тому при сигналі повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях", - наголосив Романюк.
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