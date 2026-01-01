Другий удар за добу: Ковельська громада знову зазнала атаки реактивними «шахедами»





Про це Роман Романюк.



Один чоловік отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.



Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою. Наразі пожежа вже ліквідована.



"Нагадую, не нехтуйте власною безпекою. Ворог не припиняє нас атакувати, тому при сигналі повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях", - наголосив Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада вдруге за добу зазнала атаки реактивними "шахедами". Сьогодні, як і вчора ввечері, на щастя, без загиблих.Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОДАОдин чоловік отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою. Наразі пожежа вже ліквідована."Нагадую, не нехтуйте власною безпекою. Ворог не припиняє нас атакувати, тому при сигналі повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях", - наголосив Романюк.

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