Понад 900 разів ловили патрульні цьогоріч пʼяних водіїв на вулицях Луцька





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією у понеділок, 23 листопада, пише



За словами начальника Управління патрульної поліції у Волинській області Сергія Мерчука, кількість виявлених водіїв у стані сп’яніння є значною, а частина справ стосується довічного позбавлення права керування. Основна проблема — освідування порушників, особливо тих, хто вживав наркотичні речовини.



У крові водіїв виявляли різні препарати — від канабіноїдів до амфетаміну та важких наркотиків. Водночас реактиви в лабораторіях застарілі, тому не завжди можна швидко й точно визначити, які саме речовини є в організмі людини.



Звичайні аптечні експрес-тести не мають доказової сили в суді. Для офіційного оформлення потрібні лабораторні аналізи, а для цього необхідне спеціальне обладнання, яке може виявляти щонайменше 25 видів наркотичних речовин.



Наразі патрульна поліція очікує змін до постанови Кабінету Міністрів України, які мають спростити процедуру доставлення та огляду водіїв у наркодиспансері. Також у майбутньому може знадобитися додаткове фінансування на закупівлю лабораторної техніки та реактивів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульна поліція за дев’ять місяців 2026 року склала 917 матеріалів на водіїв у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Водночас перевірка водіїв на наркотики ускладнена через застарілі реактиви, брак спеціального обладнання та прогалини в законодавстві.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією у понеділок, 23 листопада, пише misto.media За словами начальника Управління патрульної поліції у Волинській області, кількість виявлених водіїв у стані сп’яніння є значною, а частина справ стосується довічного позбавлення права керування. Основна проблема — освідування порушників, особливо тих, хто вживав наркотичні речовини.У крові водіїв виявляли різні препарати — від канабіноїдів до амфетаміну та важких наркотиків. Водночас реактиви в лабораторіях застарілі, тому не завжди можна швидко й точно визначити, які саме речовини є в організмі людини.Звичайні аптечні експрес-тести не мають доказової сили в суді. Для офіційного оформлення потрібні лабораторні аналізи, а для цього необхідне спеціальне обладнання, яке може виявляти щонайменше 25 видів наркотичних речовин.Наразі патрульна поліція очікує змін до постанови Кабінету Міністрів України, які мають спростити процедуру доставлення та огляду водіїв у наркодиспансері. Також у майбутньому може знадобитися додаткове фінансування на закупівлю лабораторної техніки та реактивів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію