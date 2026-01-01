Кіт подряпав двох чоловіків і кинувся на пса: у селі на Волині — новий випадок сказу





Про це в коментарі Петро Корх.



З його слів, про покус кота, що стався в цьому населеному пункті 21 листопада, сповістила ветлікарів власниця домогосподарства. Жінка розповіла, що домашній кіт поводиться агресивно і контактував із членами родини.



«Власник господарства присів — кіт до нього. Той відмахувся від тварини. Чоловік пішов до будівлі, кіт за ним, але потім раптово кинувся на собаку, поліз у собачу будку. Був вдома зять господаря із сином, то вони помістили кота в мішок, але кіт їх подряпав», — сказав Петро Корх.



З його слів, ветлікарі забрали кота забрали і помістили в клітку для спостереження, проте за кілька днів він загинув. Патматеріал тварини відправили на дослідження. 23 листопада регіональна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила смертельне захворювання у кота.



За домашнім псом наразі встановили ветеринарне спостереження — він на ізоляції. На подвір'ї власників провели дезінфекцію. Петро Корх додав, що в селі розпочали безоплатну подвірну вакцинацію усіх тварин для профілактики, а також триває роз'яснювальна робота для населення.



Членів родини, які мали контакт із хворим котом, скерували до лікарні для отримання антирабічного лікування.



Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Деревок на Волині та прилеглій трикілометровій загрозливій зоні запровадили 60-денний карантин через випадок сказу в домашнього кота. Тварина подряпала двох чоловіків.Про це в коментарі Суспільному 24 листопада розповів завідувач Любешівської дільничної лікарні ветеринарної медициниЗ його слів, про покус кота, що стався в цьому населеному пункті 21 листопада, сповістила ветлікарів власниця домогосподарства. Жінка розповіла, що домашній кіт поводиться агресивно і контактував із членами родини.«Власник господарства присів — кіт до нього. Той відмахувся від тварини. Чоловік пішов до будівлі, кіт за ним, але потім раптово кинувся на собаку, поліз у собачу будку. Був вдома зять господаря із сином, то вони помістили кота в мішок, але кіт їх подряпав», — сказав Петро Корх.З його слів, ветлікарі забрали кота забрали і помістили в клітку для спостереження, проте за кілька днів він загинув. Патматеріал тварини відправили на дослідження. 23 листопада регіональна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила смертельне захворювання у кота.За домашнім псом наразі встановили ветеринарне спостереження — він на ізоляції. На подвір'ї власників провели дезінфекцію. Петро Корх додав, що в селі розпочали безоплатну подвірну вакцинацію усіх тварин для профілактики, а також триває роз'яснювальна робота для населення.Членів родини, які мали контакт із хворим котом, скерували до лікарні для отримання антирабічного лікування.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

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