Курс валют на 25 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 25 листопада. Долар злетів аж на 27 коп, євро додасть ще 15 коп., а польський злотий — 2 коп.
Про це стало відомо з даних Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,35 грн (+27 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,60 грн (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,11 грн (+2 коп.)
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Про це стало відомо з даних Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,35 грн (+27 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,60 грн (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,11 грн (+2 коп.)
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