Курс валют на 25 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 45,35 грн (+27 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,60 грн (+15 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,11 грн (+2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 25 листопада. Долар злетів аж на 27 коп, євро додасть ще 15 коп., а польський злотий — 2 коп.Про це стало відомо з даних Національного банку.Курс долара1 долар США — 45,35 грн (+27 коп.)Курс євро1 євро — 49,60 грн (+15 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,11 грн (+2 коп.)

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