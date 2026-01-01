Внаслідок учорашнього удару дронами по Волині поранені п'ятеро людей. ФОТО
Сьогодні, 09:36
Росія вкотре атакувала Ковельщину. Постраждали пʼятеро людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.
Вогнеборці ліквідували всі пожежі.
Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, що Ковельська громада знову зазнала атаки реактивними «шахедами». Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.
Вогнеборці ліквідували всі пожежі.
Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, що Ковельська громада знову зазнала атаки реактивними «шахедами». Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою.
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