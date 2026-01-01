Внаслідок учорашнього удару дронами по Волині поранені п'ятеро людей. ФОТО





Про це



24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.



Вогнеборці ліквідували всі пожежі.



Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.



Нагадаємо, що Ковельська громада знову зазнала атаки реактивними «шахедами». Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вкотре атакувала Ковельщину. Постраждали пʼятеро людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.Вогнеборці ліквідували всі пожежі.Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.Нагадаємо, що. Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою.

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