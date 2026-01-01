10 реактивних дронів збили на Волині та Рівненщині





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Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" у зоні своєї відповідальності в Рівненській і Волинській областях знищили 10 реактивних ударних БпЛА "Герань-4/5".



Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж дня і вечора 24 листопада і в ніч на 25 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" у зоні своєї відповідальності в Рівненській і Волинській областях знищили 10 реактивних ударних БпЛА "Герань-4/5".Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.Нагадаємо, що внаслідок учорашнього удару дронами по Волині поранені п'ятеро людей.

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