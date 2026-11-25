Україна приєдналася до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо російської агресії





Про це повідомили в українському парламенті, пише



За проголосували 293 народні депутати.



Документ передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності Трибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.



У жовтні очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що триває робота над бюджетом та плануванням діяльності Спецтрибуналу проти РФ. Міністр наголосив на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.



У липні уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

У травні Сибіга заявив, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії запрацює протягом року. Тоді було підтверджено фінансування трибуналу та сформовано групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.



Станом на травень 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу.



В Офісі президента пояснили, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.



Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу.



Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила Постанову про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.Про це повідомили в українському парламенті, пише LB.ua За проголосували 293 народні депутати.Документ передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності Трибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.У жовтні очільник українського МЗСзаявив, що триває робота над бюджетом та плануванням діяльності Спецтрибуналу проти РФ. Міністр наголосив на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.У липні уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.У травні Сибіга заявив, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії запрацює протягом року. Тоді було підтверджено фінансування трибуналу та сформовано групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.Станом на травень 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу.В Офісі президента пояснили, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу.Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.

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