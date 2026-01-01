У Луцьку сквер назвали на честь загиблого Героя Олександра Ющенка
Сьогодні, 12:52
Сквер між будинком на вулиці Шопена, 24 та будинком на проспекті Перемоги, 10, поруч з корпусом Волинського національного університету назвали на честь загиблого сержанта «Хартії», лучанина Олександра Ющенка.
Відповідне рішення підтримали депутати під час чергової сесії Луцької міської ради 25 листопада, повідомила кореспондентка Суспільного.
Олександр Ющенко, позивний «Капа» — служив у збройних силах ще з 2014 року. За роки військової служби став одним із засновників піхотного батальйону за стандартами НАТО у складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії, а також долучився до розбудови бригади «Хартія».
Старший сержант загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання.
За мужність, героїзм та відданість військовій присязі Олександра Ющенка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а також посмертно відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня.
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Відповідне рішення підтримали депутати під час чергової сесії Луцької міської ради 25 листопада, повідомила кореспондентка Суспільного.
Олександр Ющенко, позивний «Капа» — служив у збройних силах ще з 2014 року. За роки військової служби став одним із засновників піхотного батальйону за стандартами НАТО у складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії, а також долучився до розбудови бригади «Хартія».
Старший сержант загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання.
За мужність, героїзм та відданість військовій присязі Олександра Ющенка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а також посмертно відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня.
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