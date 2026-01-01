На Волині працюють два цукрові заводи





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Станом на сьогодні підприємства сумарно вже виробили 90 тисяч тонн цукру.



Цей обсяг утричі перевищує річну потребу області, яка становить понад 30 тисяч тонн цукру. Таким чином, продовольча безпека регіону щодо забезпечення цукром гарантована, а сформовані запаси дозволяють забезпечувати продукцією й інші регіони країни та формувати експортний потенціал.



Переробка цукрових буряків на підприємствах триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває сезон цукроваріння. Переробку сировини здійснюють два цукрові заводи.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Станом на сьогодні підприємства сумарно вже виробили 90 тисяч тонн цукру.Цей обсяг утричі перевищує річну потребу області, яка становить понад 30 тисяч тонн цукру. Таким чином, продовольча безпека регіону щодо забезпечення цукром гарантована, а сформовані запаси дозволяють забезпечувати продукцією й інші регіони країни та формувати експортний потенціал.Переробка цукрових буряків на підприємствах триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію