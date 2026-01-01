В якому стані постраждалі внаслідок дронової атаки Росії у Ковелі





Напередодні до лікарні звернулися чотири чоловіка і одна жінка, розповіла в коментарі Олена Деркач.



Троє пацієнтів наслідок російської атаки мали осколкові поранення, ще двоє — гостру реакцію на стрес.



«Після огляду трьом пацієнтам призначили амбулаторне лікування. Двоє були госпіталізовані. Стан одного покращився, його виписали. Наразі одна людина перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні», — зазначила Олена Деркач.



Як розповів в етері «Суспільне Студія» виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк, загалом за добу 24 листопада росіяни спрямували на Ковельську громаду п'ять засобів ураження.



«Ковель — це вузлове місто. Велика кількість транспорту рухається через дану територію, адже це гарне сполучення з ЄС, — сказав посадовець. — Уражені виключно цивільні об'єкти, скупчення транспорту. РФ намагається знищити нашу логістику і економіку».



Що відомо про атаку РФ на Ковель 23-24 листопада 2026 року



Ввечері 23 листопада російські війська завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Виникла пожежа, горіння охопило три вантажні причепи. Також внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки: понівечені дахи, дерев'яні та пластикові вікна, а також утворилися тріщини в стелях.



Вдень 24 листопада внаслідок влучання реактивного російського БпЛА на територію одного з місцевих підприємств сталася пожежа. Горіли два вантажні причепи. Один чоловік отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.



Третя атака відбулася ввечері 24 листопада. Громаду атакували три БпЛА. Один із них спричинив пожежу на автостоянці відпочинкового комплексу. Троє людей отримали осколкові поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 25 листопада в медзакладі залишається один з п'яти постраждалих внаслідок дронової атаки РФ по Ковельській громаді Напередодні до лікарні звернулися чотири чоловіка і одна жінка, розповіла в коментарі Суспільному медична директорка Ковельського медоб'єднанняТроє пацієнтів наслідок російської атаки мали осколкові поранення, ще двоє — гостру реакцію на стрес.«Після огляду трьом пацієнтам призначили амбулаторне лікування. Двоє були госпіталізовані. Стан одного покращився, його виписали. Наразі одна людина перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні», — зазначила Олена Деркач.Як розповів в етері «Суспільне Студія» виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації, загалом за добу 24 листопада росіяни спрямували на Ковельську громаду п'ять засобів ураження.«Ковель — це вузлове місто. Велика кількість транспорту рухається через дану територію, адже це гарне сполучення з ЄС, — сказав посадовець. — Уражені виключно цивільні об'єкти, скупчення транспорту. РФ намагається знищити нашу логістику і економіку».Ввечері 23 листопада російські війська завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Виникла пожежа, горіння охопило три вантажні причепи. Також внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки: понівечені дахи, дерев'яні та пластикові вікна, а також утворилися тріщини в стелях.Вдень 24 листопада внаслідок влучання реактивного російського БпЛА на територію одного з місцевих підприємств сталася пожежа. Горіли два вантажні причепи. Один чоловік отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.Третя атака відбулася ввечері 24 листопада. Громаду атакували три БпЛА. Один із них спричинив пожежу на автостоянці відпочинкового комплексу. Троє людей отримали осколкові поранення.

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